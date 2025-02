Maresca torna ad arbitrare in Serie A dopo 6 mesi: tocca alla Roma. Le altre designazioni

A sei mesi dall'ultima volta, Fabio Maresca torna ad arbitrare in Serie A. E lo farà lunedì all'Olimpico in occasione di Roma-Monza con Mazzoleni al Var. Dopo le polemiche per il caso scoppiato in Kuwait (c'entra una presunta minaccia di morte) e un infortunio, il 43enne fischietto napoletano riabbraccia il campionato italiano: l'ultimo match diretto risale allo scorso 17 agosto, quando a San Siro si giocò Milan-Torino. Negli ultimi weekend il designatore Rocchi lo aveva designato per la Serie B, esattamente in occasione delle partite Frosinone-Catanzaro e Cesena Pisa.