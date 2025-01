Maltempo a Genova: a rischio rinvio la gara tra Genoa e Monza

Al momento entrambe le squadre sono ovviamente in ritiro in attesa di capire la situazione. In caso di allerta arancione, non è automatico il rinvio di una partita. La decisione, infatti, può essere presa appunto soltanto dal Prefetto, sulla base delle risultanze fornite dagli uffici competenti. Il timore, in questo caso, è legato all'ubicazione del Ferraris in un'area esondabile lungo il torrente Bisagno.