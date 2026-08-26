GLI ARBITRI DELLA 2A GIORNATA

Le designazioni: Fabbri per Cagliari-Inter, Manganiello a San Siro, Fourneau per la Juve, Pairetto a Napoli

Sono stati resi noti i direttori di gara del prossimo turno di Serie A

26 Ago 2026 - 12:22
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Queste le designazioni arbitrali della seconda giornata di Serie A in programma da venerdì 28 a lunedì 31 agosto 2026:

MILAN – VENEZIA Venerdì 28/08 h. 20.45
MANGANIELLO
ROSSI M. – DEI GIUDICI
IV: MARCENARO
VAR: CAMPLONE
AVAR: PEZZUTO

FIORENTINA – FROSINONE Sabato 29/08 h. 18.30
COLLU
TEGONI – YOSHIKAWA
IV: AYROLDI
VAR: PRONTERA
AVAR: GHERSINI

MONZA – UDINESE Sabato 29/08 h. 18.30
ALLEGRETTA
POLITI – BELSANTI
IV: MASSA
VAR: PATERNA
AVAR: MAZZOLENI

SASSUOLO – TORINO Sabato 29/08 h. 18.30
DI MARCO
DI GIOIA – BARONE
IV: ZUFFERLI
VAR: PEZZUTO
AVAR: DI PAOLO

JUVENTUS – PARMA Sabato 29/08 h. 20.45
FOURNEAU
ROSSI C. – LO CICERO
IV: SOZZA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PICCININI

NAPOLI – COMO h. 18.30
PAIRETTO
ZINGARELLI – BERCIGLI
IV: GUIDA
VAR: GARIGLIO
AVAR: PRONTERA

CAGLIARI – INTER h. 20.45
FABBRI
VECCHI – CECCON
IV: LA PENNA
VAR: AURELIANO
AVAR: PATERNA

LAZIO – GENOA h. 20.45
FELICIANI
MASTRODONATO – FONTANI
IV: MARIANI
VAR: ABISSO
AVAR: COSSO

LECCE – ROMA Lunedì 31/08 h. 18.30
CHIFFI
IMPERIALE - CECCONI 
IV: DI BELLO
VAR: DI PAOLO
AVAR: PAGANESSI

ATALANTA – BOLOGNA Lunedì 31/08 h. 20.45
DOVERI
PERETTI – PERROTTI
IV: CALZAVARA
VAR: DIONISI
AVAR: MARINI

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