La moviola di Cesari: "Kjaer come Dumfries, rigore su Pellegrini. Netto quello su Ibra"

"Malissimo Maresca, voto 4. Mai in partita, mai convincente". A Pressing l'ex arbitro Graziano Cesari boccia senza mezzi termini l'arbitraggio di Maresca nel posticipo di Serie A tra Roma e Milan. Sull'episodio contestato dalla squadra giallorossa nel finale di gara, che ha fatto andare su tutte le furie Mourinho: "Maresca non ha visto l'intervento di Kjaer sul polpaccio di Pellegrini. Non si tratta di un contrasto ma é un calcio come quello di Dumfries ad Alex Sandro". Netto il rigore su Ibrahimovic: "Con il piede sinistro Ibanez interviene sul piede destro dello svedese e non tocca mai il pallone". Poi sull'espulsione di Theo Hernandez: "Primo cartellino assolutamente meritato dopo l'intervento su Zaniolo. Al 65' poi interrompe fallosamente l'azione di Pellegrini: provvedimento giusto ma prima c'è una spinta di Felix su Krunic".