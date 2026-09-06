L'ombra di Chivu e Gasp sulla sfida Spalletti-Amorim: Juve-Milan per tornare a sentirsi grandi

Tre su tre per Inter e Roma, che viaggiano veloci, divertono e si divertono, si esaltano e promettono tra gol e rimonte una lunga rincorsa verso lo scudetto. E poi il Como che ammalia e non si nasconde, rosa ampia, giovane, di talento: Fabregas non molla Chivu e Gasp, li tallona, non li teme. Più attardato Allegri, il Napoli paga i due ko e resta attardato.