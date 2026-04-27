L'ipotesi commissariamento della Figc fa tremare l'Italia: a rischio Europei 2032 e squadre fuori dalle coppe

Il caos che sta travolgendo il mondo arbitrale potrebbe avere ripercussioni pesanti anche sulla Figc, che pure sta vivendo un momento drammatico. Lo scandalo scoppiato attorno alla figura di Rocchi, infatti, sarebbe la goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza al governo, con il ministro dello Sport, Andrea Abodi, pronto a intervenire in prima persona. L'ipotesi di un commissariamento della Federcalcio, così, sta prendendo sempre più quota. La politica, insomma, è pronta a mettere una persona di propria fiducia per fare chiarezza e mettere ordine nel mondo del pallone di casa nostra. Al momento, non ci sono ancora conferme, ma l'impressione è che ben presto potrebbe essere nominato un commissario dall'alto. Anche solo per guidare la federazione all'elezione del nuovo presidente, il cui voto è atteso per il 22 giugno. E, in questo senso, le parale dello stesso Abodi erano state chiare: "Non potranno non esserci conseguenze", aveva tuonato subito dopo lo scoppio della bufera.