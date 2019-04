Juventus, countdown scudetto: arriva se...

06/04/2019

La vittoria della Juventus contro il Milan regala il primo match point scudetto ai bianconeri. La squadra di Massimiliano Allegri è a +21 sul Napoli a sette giornate dalla fine (con scontri diretti a favore, 3-1 allo Stadium e successo 2-1 al San Paolo) ma gli azzurri devono ancora giocare il proprio match della 31.a giornata di Serie A. Se gli azzurri dovessero perdere domani in casa contro il Genoa, in casa Juve scatterebbe la festa per il 35° scudetto .

Se il Napoli dovesse pareggiare domani, alla Juve basterebbe un punto nel turno della prossima giornata in casa della Spal: i bianconeri andrebbero a +21 e se gli azzurri battessero il Chievo in trasferta nella 32.a giornata di campionato accorcerebbero a -18 ma, a sei giornate dalla fine, al massimo potrebbero agganciare la Juventus che a quel punto farebbe valere gli scontri diretti.



Se invece il Napoli domani dovesse vincere, alla Juve servirebbero i tre punti sul campo della Spal. Si può quindi dire che, a prescindere da quanto farà la squadra di Ancelotti da qui alla fine del campionato, in ogni caso manca una sola vittoria al successo bianconero. Ma i tifosi sperano che il tutto accada il prima possibile, per poi concentrarsi sulla Champions.