Juve, per la Champions e per... Conte. Roma e Lazio sperano, in fondo è bagarre salvezza

Tutto in una notte, dalla Champions all'Europa League fino alla salvezza. Assegnato lo scudetto e archiviate le sfide senza obiettivi da raggiungere di Milan, Monza, Bologna e Genoa, l'ultimo turno di campionato regala 90 minuti da brivido con gli ultimi verdetti del campionato al fotofinish. Il campo principale sarà il Penzo, dove Venezia e Juve rappresentano il testacoda di giornata: da una parte i neroverdi di Di Francesco, costretti a vincere per sperare in una complicata salvezza. Dall'altra i bianconeri di Tudor, a differenza dei lagunari con il destino interamente nelle proprie mani: con una vittoria a Venezia la Juve si assicura quarto posto e qualificazione alla prossima Champions. Non esattamente un dettaglio in giorni in cui si parla di un ritorno di Antonio Conte in panchina e, nel caso, della necessità di investire per garantire al tecnico fresco di scudetto una rosa competitiva.