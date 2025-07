Bocchetti alla guida dell'Atalanta Under 23

L'Atalanta ha ufficialmente affidato la panchina della propria squadra Under 23, militante in serie C, a Salvatore Bocchetti. Nato a Napoli il 30 novembre 1986, Bocchetti nella sua lunga carriera da difensore ha giocato anche nel Genoa allenato da Gian Piero Gasperini tra 2008 e 2019 insieme all'attuale tecnico della prima squadra nerazzurra Ivan Juric. Da allenatore, invece, ha cominciato nell' Hellas Verona, dapprima con Under 18 e Primavera proprio quando la prima squadra era guidata da Juric, quindi da collaboratore di Igor Tudor nel 2021-2022 e tenendo l'interim da responsabile tecnico dopo l'esonero di Gabriele Cioffi prima di fare da secondo a Marco Zaffaroni. La scorsa stagione, infine, la sostituzione pro tempore ad Alessandro Nesta a Monza. "L'Atalanta dà il benvenuto a Salvatore Bocchetti e gli augura buon lavoro", chiude il comunicato ufficiale atalantino: il neo allenatore sostituisce Francesco Modesto, che ha guidato la seconda squadra nelle prime due stagioni dalla fondazione.