Serie A, lotta salvezza infuocata: cinque squadre coinvolte tra classifica avulsa e ipotesi spareggio

Archiviata la corsa scudetto, negli ultimi novanta minuti di campionato servono anche per stabilire chi riuscirà a restare in Serie A, chi retrocederà in Serie B e chi, eventualmente, sarà costretto a disputare lo spareggio salvezza. Cominciamo proprio da quest’ultimo scenario: il regolamento prevede che, in caso di arrivo a pari punti tra la 17ª squadra in classifica (virtualmente salva) e la 18ª (virtualmente retrocessa), si ricorra a uno spareggio per decidere chi rimarrà nella massima serie.