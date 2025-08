"Mai più col Napoli": Guida cambia idea e arbitra gli azzurri in amichevole

"È una scelta personale. La mattina devo andare a prendere i miei figli e voglio stare tranquillo. Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passeggiare per strada così come andare a fare la spesa. Pensare di sbagliare ad assegnare un calcio di rigore e di non poter uscire 2 giorni di casa per svolgere le mie attività sportive non mi fa sentire sereno" aveva detto Guida motivando la scelta di non voler più arbitrare a Napoli. Ora, forse, la retromarcia.