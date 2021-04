Joao Pedro consola Kurtic in lacrime: quando il calcio ha un cuore

Al fischio finale di quell'intreccio clamoroso di emozioni che è stato Cagliari-Parma, Jasmin Kurtic cade a terra disperato dopo aver visto la sua squadra buttare via una partita che era vinta fino al primo minuto di recupero. Lo sloveno non riesce a smettere di piangere. Si avvicina il capitano dei sardi Joao Pedro (che ha incrociato Kurtic in una comune esperienza al Palermo nel 2011) e gli si siede al fianco cercando di consolarlo. Poco dopo arriva anche Semplici, che ha allenato il centrocampista del Parma alla Spal, e prova a rincuorarlo. Senza ombra di dubbio una delle più belle scene della storia del nostro calcio. Anche senza essere fan del libro Cuore.

dazn