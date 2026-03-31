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Inter-Roma è (anche) Lautaro vs Malen

La sfida tra il capocannoniere dell’andata e quello del ritorno che può decidere il campionato

di Roberto Ciarapica
31 Mar 2026 - 15:08
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Uno non segna da due mesi, l’altro nello stesso periodo di tempo ne ha fatti sette. Inter-Roma è (anche) Lautaro Martinez contro Donyell Malen, la sfida tra il capocannoniere del girone d’andata (nelle prime 19 giornate l’argentino aveva segnato 10 gol) e il bomber del girone di ritorno, che in due mesi e mezzo di Roma (dopo il suo arrivo, a metà gennaio, dall’Aston Villa) ha esultato sette volte, tanto che – in questo momento – è l’attaccante più pericoloso, e temuto, dell’intera Serie A.

Almeno fino al rientro (che ormai è alle porte) del vero capocannoniere del campionato, Lautaro Martinez, appunto: nonostante la lunga assenza per infortunio (ormai risolto), il capitano nerazzurro è ancora in testa alla classifica dei bomber della A, a +3 su Douvikas del Como. Insomma, lo score del Toro dopo 30 giornate resta in linea con le sue precedenti stagioni (quasi tutte concluse con una ventina di gol segnati in campionato). Discorso diverso invece per Malen, che dopo un anno e mezzo a singhiozzo, tra Borussia Dortmund e Aston Villa, ha ritrovato il killer instinct dei tempi del Psv Eindhoven, in cui aveva fatto innamorare tanti club europei, fino al suo passaggio in Germania, al Borussia.

Piccoli (fra virgolette), rapidi, tecnici, seconde punte mancate, diventate prime… nel posticipo di Pasqua, Lautaro e Malen potrebbero decidere il campionato, in chiave scudetto e Champions League. L’Inter ritrova il suo uomo più importante, senza il quale ha rallentato pericolosamente in classifica (Lautaro Martinez è forse il giocatore meno sostituibile della rosa di Chivu); Malen rappresenta per la Roma la stessa cosa: l’uomo che risolve, il centravanti al centro di tutto. L’unico - forse - che può salvare la stagione di Gasperini.

Inter, svelata la nuova maglia per la prossima stagione

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