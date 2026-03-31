Inter-Roma è (anche) Lautaro vs Malen

Uno non segna da due mesi, l’altro nello stesso periodo di tempo ne ha fatti sette. Inter-Roma è (anche) Lautaro Martinez contro Donyell Malen, la sfida tra il capocannoniere del girone d’andata (nelle prime 19 giornate l’argentino aveva segnato 10 gol) e il bomber del girone di ritorno, che in due mesi e mezzo di Roma (dopo il suo arrivo, a metà gennaio, dall’Aston Villa) ha esultato sette volte, tanto che – in questo momento – è l’attaccante più pericoloso, e temuto, dell’intera Serie A.