Plusvalenze gonfiate per truccare i bilanci: indagati i De Laurentiis, ipotesi bancarotta fraudolenta

L'operazione di mercato che ha portato al trasferimento del portiere Elia Caprile dal Bari al Napoli è al centro dell'inchiesta della Procura di Bari nell'ambito della quale, questa mattina, i finanzieri del Comando provinciale barese stanno eseguendo perquisizioni nelle sedi dei due club di proprietà della famiglia De Laurentiis. Le perquisizioni sono finalizzate al rinvenimento di documentazione utile alle indagini ed è stata estesa anche a tre direttori sportivi e un procuratore di calciatori, allo stato non indagati. La Ssc Bari, dopo aver acquistato il cartellino del calciatore per il quale aveva riconosciuto al Leeds premi connessi all?eventuale valore di rivendita, lo ha poi venduto a sua volta al Napoli senza alcuna clausola di partecipazione al futuro plusvalore. Il Napoli ha poi venduto il cartellino di Caprile al Cagliari, all'esito di un percorso di valorizzazione sportiva che il Bari, secondo gli investigatori, avrebbe potuto porre in essere allo stesso modo.