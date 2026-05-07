Inchiesta arbitri, la Procura ascolterà anche l'ex presidente Aia Zappi e il designatore Tommasi
Entrambi saranno sentiti come persone informate sui fatti dal Pm Ascione, a Milano, nella giornata di venerdì 8 maggio
Non solo Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter. Per la giornata di domani, venerdì 8 maggio, saranno convocati e sentiti in Procura a Milano come persone informate sui fatti l'ex presidente dell'Aia Antonio Zappi e il designatore arbitrale Dino Tommasi. Lo riporta l'agenzia di stampa Agi, che lo apprende da fonti qualificate.
Per il periodo sottoposto ad indagine, entrambi erano infatti vicini ai protagonisti della vicenda, su tutti l'ex designatore Gianluca Rocchi e il supervisore Var Andrea Gervasoni, entrambi indagati.
Zappi era il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, carica che è poi decaduta il 29 aprile scorso quando il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il suo ricorso alla squalifica di 13 mesi per pressioni indebite esercitate sui vertici degli organi tecnici. Nello stesso periodo, Dino Tommasi era già componente della Commissione Arbitri (Can) della Serie A, prima di sostituire Rocchi dopo l'autosospensione e diventare designatore ad interim.
Il Pm Maurizio Ascione ascolterà entrambi come persone informate sui fatti, nella stessa giornata che vedrà a colloquio con i magistrati e con la Guardia di Finanza anche Schenone, che al momento non risulta indagato alla pari di Zappi e Tommasi.