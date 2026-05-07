Inchiesta arbitri, la Procura ascolterà anche l'ex presidente Aia Zappi e il designatore Tommasi

Zappi era il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, carica che è poi decaduta il 29 aprile scorso quando il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il suo ricorso alla squalifica di 13 mesi per pressioni indebite esercitate sui vertici degli organi tecnici. Nello stesso periodo, Dino Tommasi era già componente della Commissione Arbitri (Can) della Serie A, prima di sostituire Rocchi dopo l'autosospensione e diventare designatore ad interim.