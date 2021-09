Il Napoli cerca in controsorpasso in vetta, Lazio e Roma con vista sul derby

SERIE A

La squadra di Spalletti sul campo della Sampdoria vuole la quinta vittoria su cinque. I biancocelesti sul campo del Torino, i giallorossi ospitano l'Udinese

Il Napoli per restare in vetta, la Roma e la Lazio per riscattare gli ultimi risultati negativi. Sono tre i posticipi della 5.a giornata di Serie A in programma dal tardo pomeriggio, tutti molti interessanti. La squadra di Spalletti, reduce dal roboante 4-0 in casa dell'Udinese, vuole proseguire la sua marcia al comando della classifica e confermarsi come una seria candidata alla vittoria dello scudetto. Gli azzurri saranno di scena sul campo di una Sampdoria in ottima forma, a sua volta reduce da una perentoria vittoria in casa dell'Empoli.

Per la gara di Marassi, Spalletti dovrebbe recuperare Mertens e Ghoulam così come Meret tra i pali. In difesa ancora fuori Manolas, mentre Zielinski dovrebbe in mezzo al campo. In avanti confermatissimi Insigne e Osimhen. In casa Samp, D'Aversa dovrebbe riproporre Ekdal a centrocampo mentre in attacco confermata la coppia 'vintage' formata da Caputo e dall'ex Quagliarella.

In cerca di riscatto le due romane, che prima di tuffarsi in clima derby dovranno vedersela rispettivamente contro l'Udinese e il Torino. I bianconeri friulani arrivano all'Olimpico contro una Roma decisa a ripartire immediatamente dopo l'inatteso passo falso di Verona. Alla vigilia Mourinho si è confrontato con la stampa romana. Proprio la storica tendenza dell'ambiente romanista ad esaltarsi in fretta così come altrettanto a deprimersi è stato al centro dei confronto con lo Special One. Per quanto riguarda la formazione, ancora assente Vina a sinistra dovrebbe giocare ancora Calafiori. Sempre in difesa dovrebbe tornare dall'inizio Smalling così come Mkhitaryan sulla trequarti. Nonostante il pesante ko contro il Napoli, Gotti potrebbe confermare la stessa Udinese scesa in campo lunedì, anche se potrebbe esserci del turnover in attacco. Vedi anche roma Roma, Mourinho verso l'Udinese: "Lasciateci tranquilli, basta con euforia o depressione"

A caccia della vittoria perduta va anche la Lazio, impegnata sul difficile campo del Torino. I biancocelesti, reduci dal pari interno contro il Cagliari di Mazzarri, saranno ancora privi dello squalificato Sarri in panchina. Il tecnico dovrebbe effettuare una serie di rotazioni nella formazione, anche in vista del derby in programma domenica. Confermato il tridente d'attacco con Immobile, Pedro e Felipe Anderson a centrocampo potrebbe trovare spazio uno tra Cataldi e Basic così come Marusic in difesa al posto di Lazzari. Sicuro assente Zaccagni per un problema muscolare alla coscia sinistra. In casa granata Juric dovrà ancora fare a meno degli infortunati Belotti e Izzo, in attacco il tecnico croato potrebbe proporre Sanabria con Lynetti e il neo acquisto Brekalo a supporto. In forse anche Pjaca, sicuro assente Praet. Vedi anche lazio Lazio, Sarri continua la battaglia con l'arbitro Chiffi: vuole portarlo in Tribunale