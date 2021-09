Lazio, Sarri continua la battaglia con l'arbitro Chiffi: vuole portarlo in Tribunale

La battaglia fuori dal campo tra Maurizio Sarri e Daniele Chiffi non si ferma. Il tecnico della Lazio, squalificato per due giornate dopo l'espulsione nel finale contro il Milan e il ricorso rigettato dalla Corte Sportiva d'Appello ha deciso di proseguire in autonomia affidandosi alla giustizia ordinaria. Sarri vorrebbe portare l'arbitro di Milan-Lazio in Tribunale con una querela per presunta diffamazione, ma per farlo dovrà chiedere alla Figc una deroga speciale alla clausola compromissoria che difficilmente gli verrà concessa anche per non creare un precedente pericoloso.