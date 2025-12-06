Il doppio ex Fonseca gioca Napoli-Juve: "Spalletti è l'unico che può fermare Conte"

"Juve e Napoli - dice ancora - sono due squadre che mi fanno subito riaffiorare bellissimi ricordi. Mi sono fatto conoscere in Europa proprio con le big in Italia. E poi ho avuto due allenatori fenomenali come Ranieri e Lippi, importantissimi per il mio modo di giocare. La Juve era una potenza quando arrivai, era la più forte in Europa insieme al Manchester United. Ma quando penso all'Italia non mi dimentico della Roma: pregammo Carletto Mazzone di lanciare Francesco Totti, in allenamento non ho mai più visto nessuno che a 16 anni avesse i suoi colpi. Nessuno".