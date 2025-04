I funerali del Papa sabato 26 aprile? Gare di Serie A a rischio. E per l'Inter c'è l'allarme calendario

La dolorosa scomparsa di Papa Francesco, per la quale sono già state rinviate le quattro gare di Serie A i programma a Pasquetta, rischia di avere ripercussioni anche sulla 34a giornata. Non è ancora stato deciso la data del funerale di Bergoglio, che presumibilmente si terrà tra venerdì 25 aprile (in programma Atalanta-Lecce) e domenica 27 aprile. Sui social molti tifosi si interrogano se sia giusto giocare e nel caso di ultimo saluto nella giornata di sabato 26 ci sarebbero non pochi problemi. Oltre a Como-Genoa, in quella data sono previsti Inter-Roma e Lazio-Parma. Se, invece, dovessero celebrarsi domenica destino incerto per Venezi-Milan, Fiorentina-Empoli, Juve-Monza e Napoli-Torino. Salve Udinese-Bologna e Verona-Cagliari in programma lunedì 28.