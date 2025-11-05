Arbitri Serie A per l'11a giornata: Zufferli dirige il derby Juve-Torino, Inter-Lazio a Manganiello

Dopo le tante polemiche per le decisioni arbitrali, di campo e non, delle ultime settimane, l'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni dei direttori di gara per l'undicesima giornata di Serie A, l'ultima prima della terza sosta per le nazionali. Il Derby della Mole tra Juventus e Torino è stato affidato a Zufferli, mentre il posticipo domenicale di San Siro tra Inter e Lazio sarà diretto da Manganiello. A Chiffi, invece, il match del Dall'Ara tra Bologna e Napoli.