Arbitri Serie A per l'11a giornata: Zufferli dirige il derby Juve-Torino, Inter-Lazio a Manganiello

L'Aia ha reso noto le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato

di Redazione
05 Nov 2025 - 12:13

Dopo le tante polemiche per le decisioni arbitrali, di campo e non, delle ultime settimane, l'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni dei direttori di gara per l'undicesima giornata di Serie A, l'ultima prima della terza sosta per le nazionali. Il Derby della Mole tra Juventus e Torino è stato affidato a Zufferli, mentre il posticipo domenicale di San Siro tra Inter e Lazio sarà diretto da Manganiello. A Chiffi, invece, il match del Dall'Ara tra Bologna e Napoli.

Gli arbitri dell'undicesima giornata di Serie A

Giorno e OrarioPartitaArbitroVar-Avar
07/11/2025 - 20:45Pisa-CremoneseMarcenaroSerra-Prontera
08/11/2025 - 15:00Como-CagliariPezzutoAureliano-Fourneau
08/11/2025 - 15:00Lecce-Hellas VeronaAbissoCamplone-Gariglio
08/11/2025 - 18:00Juventus-TorinoZufferliLa Penna-Di Paolo
08/11/2025 - 20:45Parma-MilanDi BelloMaggioni-Marini
09/11/2025 - 12:30Atalanta-SassuoloCrezziniPaterna-La Penna
09/11/2025 - 15:00Bologna-NapoliChiffiMeraviglia-Massa
09/11/2025 - 15:00Genoa-FiorentinaGuidaGariglio-Serra
09/11/2025 - 18:00Roma-UdineseColluDionisi-Fabbri
09/11/2025 - 20:45Inter-LazioManganielloDi Paolo-Aureliano
