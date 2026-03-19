Genoa, De Rossi: "Non siamo salvi, non andiamo alla sosta con un risultato negativo"

19 Mar 2026 - 12:19

"Non siamo salvi" Lo ripete sino "alla nausea", parole sue, Daniele De Rossi. Ma le due vittorie consecutive con Roma e Verona assieme ai 33 punti raggiunti sono sicuramente quanto più si avvicini ad una salvezza virtuale. "Il campionato non finisce domani, però poi c'è la sosta - ha sottolineato De Rossi- e non possiamo arrivarci con un brutto risultato, soprattutto perché giochiamo in casa e non siamo ancora salvi. Ci sarà il fattore Ferraris che ho provato sulla mia pelle ma dobbiamo fare il nostro e non aspettare che lo stadio spinga il pallone in rete perché non esiste stadio che faccia gol. Ma posso dire che se faremo una gara con impegno, aggressività e lotta tutto sembrerà molto più facile. Però giocare con la stessa atmosfera delle ultime gare sarebbe un grande vantaggio. Non posso immaginare di andare in sosta con un risultato negativo". Il Genoa torna al Ferraris per affrontare l'Udinese dopo la vittoria sulla Roma e il suo entusiasmo non si è spento a Verona.

"E' bello tornare in campo quando hai vinto l'ultima partita o quando l'ultima immagine del tuo stadio è uno stadio in festa ed eri uscito tra gli applausi. Dobbiamo continuare ad andare in questa direzione. Quello che deve essere chiaro è che non siamo salvi, idealmente in una buona posizione ma mancano pochi punti. Per questo non posso immaginare una squadra che entra in campo e fa una gara meno intensa di quelle con la Roma e il Torino. Voglio vedere quell'alchimia tra tifosi e giocatori che possa trasformare il Ferraris in una bolgia vera". Per De Rossi la sfida di domani sera sarà simile a quella con il Verona. "L'Udinese ha quattro, cinque giocatori, di altissimo livello come Zaniolo, Davies o Solet ed una rosa fisicamente molto simile a quella del Verona con qualità però molto superiori. Sarà una partita difficilissima. Ma non abbiamo sottovalutato il Verona, di questo sono felice, e domani non sottovaluteremo l'Udinese".

Ultimi video

01:13
DICH VANOLI PRE RAKOW 18-03 DICH

Vanoli: "Cremona è stata una grande vittoria ma è il passato: testa al Rakow"

02:10
Champions League, due favorite per la finale

Champions League, due favorite per la finale

02:11
Ansia Gattuso: dubbi e certezze del ct

Ansia Gattuso: dubbi e certezze del ct

01:17
Corsa Scudetto, tre coppie sotto esame

Corsa Scudetto, tre coppie sotto esame

01:50
Festa del papà e sport

Festa del papà e sport

02:25
I 50 anni di Nesta

I 50 anni di Nesta, il difensore perfetto

01:19

Oriana, Paredes e… il suocero: Dybala è sempre più vicino al Boca

02:09
Stasera Roma-Bologna

Stasera Roma-Bologna

01:31
Napoli, domani il Cagliari

Napoli, sfida al Cagliari con i big

01:27
Juve a caccia nel N.1

Juve a caccia del nuovo numero 1

02:22
Talento e caparbietà

Modric, talento e caparbietà per il Milan

01:30
Lautaro non parte

Lautaro non parte per l'Argentina

01:22
ESTRATTO CONFERENZA PALLADINO DICH

Palladino: "Ringrazio i ragazzi perchè è stato un bellissimo percorso"

02:56
DICH SAMARDZIC POST BAYERN DICH

Atalanta, Samardzic: "Abbiamo dato tutto, il Bayern ha giocato due partite incredibili"

01:44
DICH ITALIANO PRE ROMA 18-03 DICH

Bologna, Italiano: "Confermo il 51% per loro, noi dovremo dare il triplo"

01:13
DICH VANOLI PRE RAKOW 18-03 DICH

Vanoli: "Cremona è stata una grande vittoria ma è il passato: testa al Rakow"

I più visti di Calcio

ITW RAKITIC SU MODRIC (INTEGRALE) 17/03 SRV

Rakitic: "Modric resta al Milan? Deciderà quando…"

Milan, altro che Allegri: ecco il vero motivo della rabbia di Leao

SRV RULLO ARBITRI E VAR - ANTICIPAZIONI OPEN VAR 16/3 SRV

Arbitri e Var: le decisioni sugli errori di Inter-Atalanta

13 DICH GASPERINI VIGILIA BOLOGNA 18/3 OK

Gasperini: "Partita da dentro o fuori. Spartiacque? La parola non mi piace, ma..."

Cremonese-Fiorentina 1-4: gli highlights

Cremonese-Fiorentina 1-4: gli highlights

Il penalty del Parma non c'era, la rigorista lo sbaglia apposta: lezione di fair play

Il penalty del Parma non c'era, la rigorista lo sbaglia apposta: lezione di fair play

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:13
Zambrotta: "L'Italia può andare al Mondiale, ce la farà"
15:04
Undici campioni del Napoli nel murale di Jorit allo stadio Maradona
15:01
Neymar scopre che Ancelotti non l'ha convocato, il video diventa virale
15:01
Morte Hartono, il cordoglio dell'Atalanta
Gianluca Rocchi
14:50
Simonelli: "Rocchi è impegnato. L'incontro arbitri-Serie A rinviato a fine campionato"