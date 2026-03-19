Genoa, De Rossi: "Non siamo salvi, non andiamo alla sosta con un risultato negativo"

"Non siamo salvi" Lo ripete sino "alla nausea", parole sue, Daniele De Rossi. Ma le due vittorie consecutive con Roma e Verona assieme ai 33 punti raggiunti sono sicuramente quanto più si avvicini ad una salvezza virtuale. "Il campionato non finisce domani, però poi c'è la sosta - ha sottolineato De Rossi- e non possiamo arrivarci con un brutto risultato, soprattutto perché giochiamo in casa e non siamo ancora salvi. Ci sarà il fattore Ferraris che ho provato sulla mia pelle ma dobbiamo fare il nostro e non aspettare che lo stadio spinga il pallone in rete perché non esiste stadio che faccia gol. Ma posso dire che se faremo una gara con impegno, aggressività e lotta tutto sembrerà molto più facile. Però giocare con la stessa atmosfera delle ultime gare sarebbe un grande vantaggio. Non posso immaginare di andare in sosta con un risultato negativo". Il Genoa torna al Ferraris per affrontare l'Udinese dopo la vittoria sulla Roma e il suo entusiasmo non si è spento a Verona.