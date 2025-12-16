Fiorentina, Vanoli parla domani in conferenza stampa

Almeno fino alla partita di Conference League in programma giovedì alle 21 a Losanna sarà ancora Paolo Vanoli a guidare la Fiorentina: la conferma a quanto filtrato ieri è arrivata dallo stesso club viola che diffondendo con una nota ufficiale il programma della vigilia della trasferta svizzera ha comunicato l'orario e il luogo dove ''mister Vanoli sosterrà la conferenza insieme ad un calciatore'' secondo il regolamento della Uefa: alle 18,30 presso la sala stampa dello Stade de la Tuiliere. Per domani alle 10,30 è prevista la rifinitura (aperta ai media per i primi 15 minuti) al Viola Park dove il tecnico e la squadra sono in silenzio stampa e in ritiro da domenica sera, dopo la sconfitta nello scontro diretto con il Verona che ha ulteriormente acuito la crisi e infiammato il clima come dimostra anche la frattura in atto con la tifoseria: ieri l'Associazione del Centro coordinamento viola club ha annunciato con un comunicato di ''non riconoscersi più in questa proprietà e pertanto da oggi le nostre strade si dividono''. Una posizione che si allinea a quella di contestazione dei club della Curva Fiesole.