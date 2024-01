Genoa-Inter, l'Aia spiega: "Il gol di Arnautovic era da rivedere e annullare"

OPEN VAR

Gervasoni analizza l'episodio della spinta di Bisseck a Strootman: "Una spinta a due mani deve essere oggetto di revisione.

A dieci giorni da Genoa-Inter è arrivata la conferma che il gol dell'1-0 nerazzurro, firmato da Arnautovic alla fine del primo tempo, era da rivedere al monitor e annullare per la spinta di Bisseck su Strootman. Lo hanno confermato gli stessi arbitri nel corso della trasmissione Open Var, che analizza gli episodi più dubbi con la supervisione proprio dei rappresentanti dell'Aia. Per l'occasione, Andrea Gervasoni, ex fischietto e oggi assistente del designatore Gianluica Rocchi, ha spiegato il perché dopo aver fatto sentire l'audio del dialogo tra l'arbitro Doveri e il Var Irrati.

Vedi anche inter Inter-Verona, Gervasoni: "Gol di Frattesi da annullare, era fallo di Bastoni" “Quest’anno porto come esempio un episodio simile, in Verona-Lazio, dove abbiamo annullato. Una spinta a due mani deve essere oggetto di revisione. Irrati a Genova ha ritenuto la spinta leggera. Come commissione abbiamo ritenuto che quando c'è la spinta a due mani, il Var deve richiamare. Questo è un gol dove si deve richiamare e penso che l’arbitro avrebbe annullato. La bravura di Irrati è valutare live le situazioni, derubrica una spinta minore a quella di Verona-Lazio, ma doveva esserci il check. Tecnicamente però ha lavorato bene”.

IL DIALOGO IN SALA VAR

“Occhi su Bisseck. Possibile fallo, possibile mano, possibile fuorigioco. Partiamo dal laterale, fammi vedere… Fammela rivedere la possibile spinta. Dammi un’altra camera. Torna indietro, rallenta. No, ok questo no (parlano della spinta di Bisseck, ndr). Gol corretto puoi riprendere il gioco”.