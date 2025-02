Fiorentina-Inter, Palladino senza Zaniolo e Folorunsho: ecco perché

La Fiorentina è stata una delle squadre più attive nel mercato di gennaio, gli arrivi di Valentini, Pablo Marì, Folorunsho, Ndour e Zaniolo hanno rivoluzionato la rosa a disposizione di Raffaele Palladino, ma il tecnico viola è già in emergenza per la delicata sfida contro l'Inter di giovedì 6 febbraio perché non avrà a disposizione nessuno dei nuovi acquisti. Come da regolamento infatti, nei recuperi delle gare sospese dopo che sono iniziate, che riprendono dal minuto - in questo caso il 17' - dell'interruzione, possono essere utilizzati soltanto giocatori che erano tesserati in quella data, ossia in questo caso il 1° dicembre.