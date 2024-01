Da Frattesi a Ndoye: l'elenco degli errori VAR riconosciuti dagli arbitri

dati aia

Nel corso della conferenza di Rocchi, sono stati esposti gli errori del VAR in stagione certificati dall'AIA: sono otto

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri italiani, ha alzato la voce difendendo la categoria nel corso di una conferenza stampa dai toni accesi dove sono stati mostrati anche gli errori del VAR ufficialmente riconosciuti dall'AIA. In tutto sono otto: tra questi spiccano il mancato rigore per il fallo di Iling su Ndoye in Juventus-Bologna, le mancate espulsioni di Berardi e Malinovskyi in Sassuolo-Juventus e in Genoa-Juventus, la convalida dei gol di Arnautovic e Frattesi in Genoa-Inter e Inter-Verona.

JUVE-BOLOGNA E IL CONTATTO ILING-NDOYE Seconda giornata di campionato, Juve-Bologna termina 1-1 ma i rossoblù protestano per il contatto in area bianconera tra Ndoye e Iling Junior che l'arbitro Di Bello non ha ritenuto da rigore. Al VAR c'era Fourneau con Nasca come AVAR. Secondo l'AIA dunque era un fallo che meritava il penalty.

MONZA-LECCE E L'ESPULSIONE DI BASCHIROTTO Quarta giornata di campionato, Monza-Lecce finisce 1-1 con i pugliesi che recriminano per l'espulsione di Baschirotto al 55' per fallo su Colombo. L'arbitro Marinelli va al VAR ma conferma la decisione, secondo l'AIA non avrebbe dovuto espellere il difensore. Al VAR c'era Sarri, Irrati come AVAR.

SASSUOLO-JUVE E L'AMMONIZIONE A BERARDI Quinta giornata di campionato, Sassuolo-Juventus finisce 4-2 con polemiche bianconere per il cartellino giallo a Berardi per l'entrata su Bremer. L'arbitro Colombo non va al VAR (che è Fabbri, con Di Martino AVAR) che conferma la decisione: secondo l'AIA era da rosso.

MONZA-BOLOGNA E IL GOL ANNULLATO A FERGUSON Sesta giornata di campionato, Monza-Bologna finisce 0-0 con due reti annullate ai rossoblù tra le quali fa discutere soprattutto quella a Ferguson per precedente fallo di Zirkzee su Caldirola. L'arbitro Pezzuto annulla, il VAR Di Paolo (con Longo AVAR) conferma. Secondo l'AIA nessun fallo e gol da convalidare.

GENOA-JUVENTUS E L'ESPULSIONE DI MALINOVSKYI Sedicesima giornata di campionato, Genoa-Juventus finisce 1-1 ma i bianconeri si lamentano per la mancata espulsione di Malinovskyi per fallo su Yildiz. L'arbitro Massa ammonisce il rossoblù, al VAR Fabbri (con Abbatista AVAR) conferma. Secondo l'AIA era da rivedere al monitor con espulsione.

GENOA-INTER E LA RETE DI ARNAUTOVIC Diciottesima giornata di campionato, Genoa-Inter finisce 1-1 e nel mirino dei tifosi rossoblù entra il gol di Arnautovic per la precedente spinta di Bisseck su Strootman. L'arbitro Doveri non vede il contatto, il VAR Irrati (Miele all'Avar) non lo chiama a rivederlo al monitor mentre per l'AIA doveva essere usata la On Field Review per annullare il gol.

INTER-VERONA E IL FALLO DI BASTONI Diciannovesima giornata di campionato, Inter-Verona finisce 2-1 ma la rete di Frattesi è preceduta dal contatto Bastoni-Duda che non viene visto dall'arbitro Fabbri e non viene smentito dal VAR Nasca (l'AVAR era DI Vuolo). Secondo l'AIA meritava l'OFR e l'annullamento per fallo del difensore nerazzurro.

SASSUOLO-FIORENTINA E IL GOL ANNULLATO A THORSVEDT Diciannovesima giornata di campionato, Sassuolo-Fiorentina finisce 1-0, nel mirino la rete annullata a Thorsvedt per fuorigioco di Henrique. L'arbitro Abisso ha annullato la rete dopo il suggerimento del VAR Marini (con Gariglio AVAR) di rivederla al monitor: era da convalidare secondo l'AIA, anzi secondo Rocchi, considerando solo la 19.a giornata, è stato un "errore più grave rispetto a quello Bastoni-Duda".

Vedi anche Calcio VAR a chiamata, unica soluzione per il caos arbitri