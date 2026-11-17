Stesso ring, stessa data, il 14 dicembre, stessi competitor. Adriano Galliani e Giovanni Malagò si sfideranno per la presidenza federale all'insegna del fair play, senza l'ombra di battaglie legali e possibili slittamenti dell'Assemblea elettorale. È stato Adriano Galliani a rinunciare al ricorso sull'ormai nota ipotesi della doppia preferenza del Genoa che aveva prima assicurato il suo voto allo stesso ex dirigente di Milan e Monza, per poi revocarlo e accreditare Malagò: un voto decisivo per la candidatura dell'attuale Commissario della Figc.