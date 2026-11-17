Elezioni Figc, Galliani rinuncia al ricorso e sfida Malagò: il ct resterà Mancini
Il 14 dicembre la sfida per la presidenza federale, in un’atmosfera di fair play per il gesto distensivo di Gallianidi Daniele Miceli
Stesso ring, stessa data, il 14 dicembre, stessi competitor. Adriano Galliani e Giovanni Malagò si sfideranno per la presidenza federale all'insegna del fair play, senza l'ombra di battaglie legali e possibili slittamenti dell'Assemblea elettorale. È stato Adriano Galliani a rinunciare al ricorso sull'ormai nota ipotesi della doppia preferenza del Genoa che aveva prima assicurato il suo voto allo stesso ex dirigente di Milan e Monza, per poi revocarlo e accreditare Malagò: un voto decisivo per la candidatura dell'attuale Commissario della Figc.
Galliani, però, ha deciso di non procedere ad alcuni ricorso per una questione etica e non di merito: “Il calcio ha già tanti problemi e ha bisogno di serenità. Credo che 50 anni di calcio mi impongano questa scelta”.
La decisione di Adriano Galliani rasserena il duello in un momento delicatissimo del calcio italiano e viene accolta con soddisfazione anche dallo stesso Malagò: “Un segnale importante, un segnale distensivo. Onestamente, lo immaginavo”.
Segnale distensivo anche se resta il punto di domanda sulla questione sollevata. Non sarà argomento di giudizio verso le elezioni, ma la presunta doppia preferenza accordata dal Genoa per molti può creare un pericoloso precedente: “Perché con questo giochino – spiega Galliani – potrebbe nascere una compravendita di voti: in qualunque momento uno ti revoca o ti dà e cambia tutto. Io penso che questa cosa vada regolamentata”.
Se ne riparlerà più in là. Per ora testa solo alle elezioni in un clima disteso con un programma ampio. Tanti progetti e una certezza: Mancini, a prescindere da chi vincerà il prossimo 14 dicembre, resterà dov'è.