Elezioni Figc, bivio Serie A: Malagò verso la candidatura, così voteranno i club

La compattezza della Serie A sarà fondamentale anche perché le altre componenti in Figc suggeriranno altri nomi tra cui quelli di Giancarlo Abete, ovviamente forte in quota Lega Dilettanti di cui è presidente dal 2022 ma che ancora non è uscito allo scoperto (e maggiormente gradito al Governo rispetto a Malagò), quelli di Demetrio Albertini e Damiano Tommasi, sostenuti da Assocalciatori e Assoallenatori mentre Adriano Gallaini si è sfilato. E poi c'è 'l'ombra dei campioni del passato' che resta densa sopra via Allegri. Figure del calibro di Alessandro Del Piero, Paolo Maldini e Roberto Baggio vengono evocate non solo come garanti d'immagine, ma come potenziali dirigenti operativi.