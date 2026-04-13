Italia, Conte frena sul ritorno in Nazionale: "Se no poi non parlo più"

Antonio Conte spegne le voci su un ritorno in Nazionale: "Ho un contratto con il Napoli". Sfogo contro le strumentalizzazioni.

13 Apr 2026 - 08:29
Conte ai tempi della Nazionale © italyphotopress

Conte ai tempi della Nazionale © italyphotopress

Antonio Conte stoppa le speculazioni su un suo possibile ritorno alla guida della Nazionale italiana, ribadendo la centralità del suo impegno con il Napoli nonostante il caos post-eliminazione dai playoff Mondiali. Dopo le precedenti dichiarazioni ("Se fossi nella Federazione mi prenderei in considerazione"), il tecnico salentino ha colto l'occasione ai microfoni di Radio Rai per blindare la sua posizione attuale, precisando: "Nazionale? Non ho dato disponibilità di niente, ho un altro anno di contratto con il Napoli e poi parlerò a fine anno con il presidente". Lo sfogo dell'allenatore punta a spegnere sul nascere quello che definisce un tentativo di strumentalizzazione, arrivando a minacciare il silenzio stampa: "Interpretate bene le mie parole, perché se poi devono essere strumentalizzate allora poi significa che poi non parlo più".

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