Inter, Thuram: "Scudetto? Finché non c'è matematica mai cantare vittoria"

"E' una questione di emozioni, abbiamo fatto il primo gol prima dell'intervallo e questo ci ha caricato per il secondo tempo". Così l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram commenta a Dazn la vittoria in campionato in casa del Como. "Saper soffrire di squadra è un bel segnale, a sei giornate dalla fine è una vittoria importante per noi. Lo Scudetto? Finchè non è matematicamente fatta non si può cantare vittoria", ha aggiunto il centravanti francese. "Dieci gol? Ce l'ho fatta, è stata un po' lunga ma va bene. Normalmente ci arrivo prima, ma l'importante è che l'Inter vinca", ha concluso Thuram.