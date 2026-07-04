Tifoso bianconero ferito al derby Torino-Juventus: chiesti domiciliari per un poliziotto

La svolta nelle indagini coordinate dalla Squadra Mobile è arrivata grazie all'esame approfondito dei filmati registrati nella zona dei tafferugli. Gli inquirenti hanno analizzato migliaia di immagini creando una sequenza in timelapse che ha permesso di isolare il momento esatto dell'impatto. Oltre ai video, si sono rivelate fondamentali le dichiarazioni raccolte tra le persone informate sui fatti, a partire dall'autista del pullman della tifoseria organizzata. A pesare sulla posizione dell'indagato sono state soprattutto le testimonianze fornite dai suoi stessi colleghi della Digos e del reparto mobile, che hanno confermato la traiettoria anomala del colpo.