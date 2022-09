Da Maignan a Brozovic, quanti infortuni: le Nazionali decimano la Serie A

L'ALLARME

Problemi anche per Demiral, Kooopmeiners, Immobile, Pellegri, Miretti, Kovalenko e Reca

© Getty Images La Serie A sta pagando a caro prezzo gli impegni delle Nazionali. Sono diversi, infatti, i calciatori che si sono fatti male più o meno gravemente durante la sosta del campionato. L'ultimo in ordine di tempo è Marcelo Brozovic, che ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra durante Austria-Croazia e rischia un mese di stop. Problemi anche per l'altra squadra di Milano, il Milan che perde per lo stesso periodo il portiere Mike Maignan (lesione al muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro) e momentaneamente tolto dalla lista della Champions League. Problemi anche per la Juve di Allegri, che perde Fabio Miretti: il centrocampista ha lasciato domenica il ritiro della nazionale Under 21 per un trauma alla caviglia destra riportato durante l'allenamento di sabato. La Lazio è in ansia per Ciro Immobile, a cui è stata risparmiata la trasferta in Ungheria per un problema muscolare che lo aveva costretto ad alzare bianca contro l'Inghilterra.

In casa Atalanta sono rientrati anzitempo Merih Demiral e Teun Koopmeiners. Il difensore turco ha patito noie muscolare ed è in dubbio per la ripresa del campionato, mentre il centrocampista olandese ha subito un trauma cranico nel match contro la Polonia. Nulla di grave, tanto che la sua presenza contro la Fiorentina non pare in dubbio.

Non se la passa bene nemmeno Gotti allo Spezia:, impegnato con l'Ucraina, ha riportato una lesione di primo grado dell’adduttore lungo sinistro che lo costringerà a qualche settimana di stop; per, invece, si sospetta una distrazione muscolare di bassa entità. Under 21 fatale per, uscito anzitempo contro l'Inghilterra per un fastidio all'adduttore. Il Toro dovrebbe perderlo per tre settimane.

Vedi anche Nations League Inter, infortunio per Brozovic: problema muscolare alla coscia sinistra