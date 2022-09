Inter, infortunio per Brozovic in Nations League: problema muscolare

ALTRO KO

Il centrocampista croato si è fatto male durante la sfida contro l'Austria

© Getty Images La Nations League continua a essere maledetta per le squadre italiane. Numerosi gli infortuni e l'ultima squadra a tremare è l'Inter che ha visto Marcelo Brozovic uscire per infortunio durante Croazia-Austria. Il regista si è fatto male da solo, senza subire colpi, e dopo essersi accasciato a terra ha chiesto il cambio uscendo dal campo sulle proprie gambe. Il problema del centrocampista è di natura muscolare alla coscia sinistra.

Finiti gli impegni con la Croazia, Brozovic farà rientro a La Pinetina dove lo staff medico dell'Inter valuterà con attenzione l'entità dell'infortunio. In campionato in ogni caso il croato non prenderà parte alla sfida contro la Roma per squalifica, ma l'Inter martedì 4 ottobre riceve al Meazza il Barcellona in uno snodo fondamentale per le speranze di qualificazione agli ottavi di Champions League.