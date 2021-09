Costa (sottosegretario Salute): "Stadi aperti al 75-80% come tappa intermedia, poi al 100%"

le parole di costa

Le parole di Costa: "Il governo si è preso un impegno preciso, scritto nell'ultimo decreto e il 30 settembre ci sarà una valutazione"

La capienza degli stadi (così come quella di palazzetti, teatri e cinema) potrebbe aumentare al 75-80% fra fine settembre e inizio ottobre. Una svolta che il mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura aspetta con ansia da mesi, diventata uno scenario concreto con il varo giovedì scorso da parte del Governo dell'obbligo di Green pass per circa 23 milioni di lavoratori dal 15 ottobre. Come se quel decreto - di cui si attende ancora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale - fosse una sorta di spartiacque, negli ultimi cinque giorni molti politici di primo piano hanno rilanciato gli appelli con cui dirigenti sportivi, attori, cantanti, produttori e registi da settimane tentavano di mettere all'ordine del giorno la questione.

"Il governo ha preso un impegno preciso e il 30 settembre ci sarà una valutazione - ha spiegato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa a 'Un giorno da pecora' -: credo che ci saranno le condizioni per procedere a un ampliamento delle capienze per teatri e cinema. Credo ci possa essere una tappa intermedia sull'aumento che può prevedere un 75-80% per poi guardare nelle prossime settimane all'obiettivo del 100%".