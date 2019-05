Corsa Champions e le "partite che valgono poco": il web contro Allegri

13/05/2019

Dopo il ko contro la Roma, Massimiliano Allegri ha minimizzato parlando di "partite che valgono quel che valgono poco". Posizione legittima guardandola dal lato di una squadra che ha vinto da tempo lo scudetto ma la Juventus (in passato già criticata da Mihajlovic e Andreazzoli per la sconfitta con la Spal pre-Champions) ha appena incontrato Inter e giallorossi e domenica sera affronterà l'Atalanta influenzando per forza di cose anche nella lotta per il terzo-quarto posto. Se i tifosi bianconeri sul web difendono il proprio allenatore ("Non è colpa nostra se le altre squadre hanno bisogno di punti, senza stimoli chiunque va in difficoltà"), i tifosi delle altre squadre insorgono: "Il mondo gira, vedremo se tra qualche anno ne riparleremo".