Champions: primo match point per Atalanta e Milan. Dipende anche dalla Juve

SERIE A

Bergamaschi contro il Benevento e rossoneri a Torino con un occhio a Sassuolo-Juve

Si gioca per la Champions. Atalanta e Milan sono chiamate a rispondere al Napoli, vittorioso 5-1 contro l'Udinese, mentre la Juve ha il compito di riscattarsi su un campo difficile come quello del Sassuolo. I bergamaschi affrontano il Benevento per tornare al secondo posto e mettere una seria ipoteca a due giornate dalla fine. Discorso simile per i rossoneri che tornano a Torino dopo l'impresa di domenica sera, ma questa volta se la vedranno con i granata. In caso di vittoria per Gasp e Pioli e contemporanea sconfitta dei bianconeri la qualificazione alla Champions League sarebbe già realtà: ecco il primo match point.

Ancora aperta la lotta per la salvezza, ma strada tutta in salita per il Benevento che appunto giocherà a Bergamo. Squadra di Inzaghi a quota 31 punti, mentre lo Spezia, quartultimo a 34, scenderà in campo a Genova nel derby ligure contro la Sampdoria. Alle 18:30 Cagliari-Fiorentina con i sardi ormai a un passo dal traguardo.

Si gioca anche a San Siro e sarebbe un big match, ma scarico di significato: Inter-Roma. La squadra di Conte vuole continuare a far punti nonostante la vittoria dello scudetto, mentre i giallorossi sono chiamati a difendere il settimo posto dall'assalto del Sassuolo.