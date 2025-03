Cesari: "Giusto annullare il gol di Suslov, ecco il perché. Falli di mano? Sono tre i casi da rigore"

Dopo il fantastico gol annullato a Suslov nel corso di Juventus-Verona, non sono mancate le polemiche arbitrali. La decisione del fischietto Marchetti su segnalazione del Var (a Lissone c'erano Pezzuto e Fabbri), è arrivata a causa del fuorigioco di Faraoni, con il tiro dello slovacco che è arrivato dopo circa 20 secondi. L'intervento di Di Gregorio, il quale smanaccia la palla, non dà il via a una nuova azione come conferma anche l'ex fischietto Graziano Cesari al nostro sito: "Quella del portiere non è stata una giocata - la versione del moviolista di Mediaset -. La sua è stata una deviazione, per dar via a una nuova azione è necessario, ad esempio, che la prenda con le mani e poi gli cada. In sostanza non c'è stata alcuna fase di possesso da parte della Juventus".