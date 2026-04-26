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TERREMOTO ARBITRI

Caso Rocchi: tutti gli sviluppi dopo l'indagine sul designatore arbitrale LIVE

Dal possibile commissariamento Figc a quello per l'Aia, gli scenari per il calcio italiano dopo un sabato rovente

26 Apr 2026 - 12:17
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Il calcio italiano piomba nel caos e nell'incertezza dopo un sabato rovente, in cui è stato consegnato un avviso di garanzia al designatore arbitrale Gianluca Rocchi. L'ex arbitro, 52 anni, è indagato per concorso in frode sportiva.

L'origine della vicenda nasce da una lettera-denuncia (archiviata dalla giustizia sportiva) presentata nel maggio 2025 da Domenica Rocca, ex assistente arbitrale, che aveva segnalato presunte anomalie nella gestione delle decisioni arbitrali, nelle designazioni e nelle valutazioni per gli arbitri. Tutti gli aggiornamenti sul caso in tempo reale. 

Tre i capi d'imputazione contestati al designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che nel frattempo si è autosospeso dalla sua carica. La notizia è stata riportata dall'agenzia di stampa AGI nella giornata di sabato. 

1. Avrebbe "combinato" la designazione dell'arbitro Colombo, fischetto "gradito" ai nerazzurri, per Bologna-Inter dell'aprile 2025.

2. In un incontro allo stadio San Siro durante la semifinale d'andata di Coppa Italia (2 aprile 2025), avrebbe indirizzato la designazione dell'arbitro Doveri per la semifinale di ritorno Milan-Inter di Coppa Italia per evitare la sua designazione nelle successive partite dell'Inter, tra cui quelle di Serie A in cui si giocava lo scudetto e quindi erano di "maggiore interesse per la squadra milanese". 

3. Avrebbe violato il protocollo Var in Udinese-Parma del marzo 2025, intervenendo, da supervisore Var, "condizionando l'addetto Var Daniele Paterna inducendolo all'On Field Review per il direttore di gara Fabio Maresca ai fini dell'assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra friulana, sebbene Paterna fosse di diverso avviso".

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