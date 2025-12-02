Campionato senza un padrone: in vetta 7 squadre in 5 punti ma lo spettacolo non abita qui

Il nostro calcio non ha mai brillato per intensità e ricerca costante di soluzioni offensive. La posta in palio, tra processi mediatici o sommari (vedi le squadre a capo chino davanti alle lezioni di virilità degli ultrà), è effettivamente alta. A tutto questo va aggiunto lo spezzettamento continuo del gioco da parte degli arbitri e il rotolamento di chi, a ogni contrasto, sembra sia reduce dalla campagna di Russia. Difficile potersi divertire a meno di essere tifosi di una squadra che, anche con un solo tiro in porta, vince la partita e dà il via a esultanze degne di maggior causa. Ma si sa che da noi contano i punti, per lo spettacolo c'è il Circo. Va bene, ok. Negli ultimi tempi, però, il livello del gioco si è clamorosamente abbassato e ci sono delle cause ben precise.