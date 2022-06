Calendario Serie A: Milan imbattibile nei derby alla 5a giornata

LE CURIOSITà

L'Inter è imbattuta nelle ultime 11 gare alla prima giornata contro squadre neopromosse

Il calendario della Serie A 2022-2023 ha preso forma oggi a Milano, per il secondo anno consecutivo asimmetrico, ovvero con il girone di andata diverso da quello di ritorno. I campioni d'Italia del Milan ospiteranno l'Udinese, l'ultima squadra a infliggere al Diavolo un dispiacere al debutto nel 2019. L'Inter, invece, fa visita al Lecce: i nerazzurri sono imbattuti nelle ultime 11 gare alla prima giornata contro squadre neopromosse. Il derby in programma alla 5a giornata sorride ai rossoneri, che sono imbattuti in tutti gli ultimi sei giocati in quel turno. L'Inter è il tallone d'Achille di Mourinho (3 sconfitte su 3 tra campionato e Coppa Italia), l'ultima volta che la Juve ha affrontato l'Udinese all'ultima giornata è stato il 5 maggio 2002 (rocambolesco scudetto strappato all'Inter). Il Toro ha vinto solo una volta il derby della Mole disputato alla 10a giornata: 2-0 nel 1940-41.

LE CURIOSITA' DEL CALENDARIO DI SERIE A

● Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre – cioè dal 2004/05 – delle 38 giornate di campionato, quella in cui complessivamente sono stati segnati più gol è l’ultima, la 38ª: 589 le reti realizzate nel periodo nel turno conclusivo della stagione.

● La Juventus è rimasta imbattuta in nove delle 11 sfide alla giornata 13 contro l'Inter in Serie A (6V, 3N), tuttavia i nerazzurri hanno vinto proprio la più recente: 1-0 il 22 novembre 2008 con gol di Sulley Muntari.

● Assieme al match tra Inter e Roma, quella tra Inter e Juventus è la sfida che si è disputata più volte in Serie A, 178.

● Nello scorso campionato, l’Inter è rimasta imbattuta in entrambe le sfide di Serie A contro la Juventus (pareggio 1-1 all’andata, vittoria 1-0 a Torino al ritorno): non accadeva dalla stagione 2008/09 (anche in quel caso una vittoria e un pareggio), quando sulla panchina nerazzurra sedeva José Mourinho.

● Il Milan è rimasto imbattuto in tutti gli ultimi sei derby contro l'Inter in Serie A disputati alla 5ª giornata (4V, 2N), incluso il più recente: 1-0 grazie al 1° gol in Serie A di Ronaldinho il 28 settembre 2008.

● L’Inter ha vinto solo uno degli ultimi quattro derby in Serie A contro il Milan (1N, 2P), dopo che era rimasta imbattuta nelle precedenti otto gare contro i rossoneri in campionato (5V, 3N).

● Quattro i punti raccolti dal Milan nei due derby di campionato dell’ultima stagione: era dal 2010/11 che non faceva così bene (sei punti in quel caso), e anche in quell’occasione vinse lo scudetto.

● Perfetto equilibrio nei due precedenti derby di Roma disputati alla giornata 13 in Serie A: vittoria della Lazio per 1-0 nel gennaio 1989 e successo dei giallorossi 2-1 nel novembre 2017.

● Il derby di Roma è la sfida che dal 1994/95 ha visto più cartellini rossi in Serie A, ben 35.

● José Mourinho ha nella “sua” Inter il proprio tallone d’Achille: tre match persi su tre dall’arrivo alla Roma, tra Serie A e Coppa Italia, con un bilancio complessivo di 8-1 in favore dei nerazzurri – l’unica rete giallorossa l’ha realizzata, nella gara di ritorno in campionato il 23 aprile, Henrikh Mkhitaryan.

● Più in generale, l’Inter è imbattuta da 10 match di campionato contro la Roma (4V, 6N): ultimo successo giallorosso il 3-1 al Meazza del febbraio 2017.

● La Juventus è imbattuta in cinque sfide contro il Napoli alla giornata 18 in Serie A (3V, 2N), inclusa la vittoria in quella più recente per 1-3 l'11 gennaio 2015 nell'allora stadio San Paolo in cui Paul Pogba aprì le marcature.

● Nell’arco delle ultime 10 stagioni di Serie A, il Napoli è la formazione che ha battuto per più volte la Juventus in campionato, sei in 20 confronti (11 successi bianconeri, tre pareggi).

● Il Napoli è rimasto imbattuto in entrambe le sfide contro la Juventus nella Serie A 2021/22 (1V, 1N): non succedeva dalla stagione 2010/11, quando sulla panchina degli azzurri sedeva Walter Mazzarri (anche in quel caso una vittoria e un pareggio).

● Luciano Spalletti è rimasto imbattuto per tre sfide di fila contro Massimiliano Allegri in Serie A (1V, 2N) per la prima volta da quando i due si affrontano da allenatori nel massimo campionato italiano.

● Dal 1995/96, il Torino ha vinto solo uno dei 32 derby di campionato giocati contro la Juventus (2-1 nell’aprile 2015): 23 i successi bianconeri, otto i pareggi.

● La Juventus non perde da 14 confronti (10V, 4N) contro il Torino in campionato, ma ha pareggiato due degli ultimi tre.

● L'ultima sconfitta incassata dal Milan in una gara di debutto nel campionato di Serie A risale proprio a una sfida contro l'Udinese, il 25 agosto 2019 (0-1 alla Dacia Arena, gol di Rodrigo Becão).

● L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 11 gare alla prima giornata contro squadre neopromosse in Serie A (9V, 2N); il 26 agosto 2019 aveva già affrontato il Lecce (4-0 nel 1° match di Conte alla guida dei nerazzurri).

● Tutti gli otto esordi in Serie A della Cremonese sono arrivati in trasferta (incluso il prossimo a Firenze): finora, sette sconfitte su sette.

● L’ultima volta che Milan e Juventus si sono affrontate alla penultima gara stagionale di Serie A risale al 1987/88 (0-0 in quel caso).

● L'ultima occasione in cui Udinese e Juventus si sono affrontate all'ultima giornata di un campionato di Serie A risale al famoso 5 maggio 2002 (0-2 per la Juventus), allora era alla 34ª giornata.

