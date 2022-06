Nasce la Serie A 2022/23: il Milan riparte dall'Udinese, Inter a Lecce

SERIE A 22-23

I derby di Milano alla 5a e alla 21a giornata. Il derby d'Italia tra Juve e Inter il 6 novembre e il 19 marzo

È stato sorteggiato oggi il calendario della Serie A 2022/2023 (13 agosto 2022/4 giugno 2023). Questa la prima giornata: Fiorentina-Cremonese, Verona-Napoli, Juventus-Sassuolo, Lazio-Bologna, Lecce-Inter, Milan-Udinese, Monza-Torino, Salernitana-Roma, Sampdoria-Atalanta, Spezia-Empoli. I derby di Milano alla 5a e alla 21a giornata. Il derby d'Italia tra Juve e Inter il 6 novembre e il 19 marzo. Chiusura con il brivido: alla penultima giornata Juventus-Milan e Inter-Atalanta. © Serie A

Fiorentina-CremoneseVerona-NapoliJuventus-SassuoloLazio-BolognaLecce-InterMilan-UdineseMonza-TorinoSalernitana-RomaSampdoria-AtalantaSpezia-EmpoliMilan-Inter 4 settembre 5a giornataInter-Milan 5 febbraio 21a giornataJuventus-Inter 6 novembre 13a giornataInter-Juventus 19 marzo 27a giornataMilan-Juventus 9 ottobre 9a giornataJuventus-Milan 28 maggio 37a giornataRoma-Lazio 6 novembre 13a giornataLazio-Roma 19 marzo 27a giornataInter-Napoli 4 gennaio 16a giornataNapoli-Inter 23 aprile 31a giornataNapoli-Juventus 15 gennaio 18a giornataJuventus-Napoli 23 aprile 31a giornataMilan-Napoli 18 settembre 7a giornataNapoli-Milan 2 aprile 28a giornataMilan-Monza 23 ottobre 11a giornataMonza-Milan 19 febbraio 23a giornata

TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE 2022-2023

La prima giornata della nuova Serie A andrà in scena nel weekend del 13-14 agosto 2022, in anticipo dunque rispetto agli altri anni. Saranno 3 le giornate di campionato che si giocheranno ad agosto.

L'ultima giornata si giocherà nel weekend del 3-4 giugno 2023, due settimane più tardi dell'ultimo campionato.

Saranno quattro le giornate infrasettimanali in calendario: il 31 agosto 2022, il 9 novembre 2022, il 4 gennaio 2023 e il 3 maggio 2023.

La Serie A 2022-2023 si fermerà per gli impegni delle nazionali – in calendario gare amichevoli e sfide di Nations League – dal 19 al 27 settembre 2022 e dal 20 al 28 marzo 2023.

La Serie A 2022-2023 osserverà una pausa di circa 52 giorni per via del Mondiale in Qatar (che si svolgerà dal 18 novembre al 21 dicembre): dal 13 novembre 2022 – ultima giornata di campionato prima dello stop – a inizio gennaio 2023 non di disputeranno dunque gare di campionato. Si ripartirà appunto col turno infrasettimanale del 3-4-5 gennaio con un turno infrasettimanale come previsto dal calendario.