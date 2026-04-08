LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

C'è Massa per Como-Inter: torna al Sinigaglia dopo le polemiche. Di Bello per il Napoli con Abisso al Var

Il fischietto Marchetti per Milan-Udinese, Atalanta-Juventus a Maresca

08 Apr 2026 - 12:33
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Sarà il 44enne Davide Massa a dirigere Como-Inter, big-match della 32esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Imperia, che lo scorso marzo ha scatenato la polemica al Sinigaglia per il secondo giallo a Wesley nella sfida contro la Roma (2-1 il risultato finale per i padroni di casa), sarà assistito al Var da Aureliano e Maggioni. Il designatore Rocchi invece, ha scelto Di Bello per Parma-Napoli con al Var Abisso (quest'ultimo era davanti al monitor sia in occasione di Juve-Sassuolo che nell'ultimo derby di Milano con il contestato fallo di mano di Ricci).

Ad aprire la giornata sarà Roma-Pisa: ad arbitrare ci penserà Feliciani. Il collega Marchetti invece, sarà a San Siro per Milan-Udinese supportato da Maggioni e Abisso (AVar) in quel di Lissone. A fischiare la Juventus invece, impegnata a Bergamo contro l'Atalanta, ci penserà l'esperto Maresca con Di Paolo al Var.

LE DESIGNAZIONI COMPLETE DEL 32ESIMO TURNO DI SERIE A

ROMA – PISA Venerdì 10/04 h. 20.45

FELICIANI

BINDONI – TEGONI

IV: MARIANI

VAR: GIUA

AVAR: DI PAOLO

CAGLIARI – CREMONESE Sabato 11/04 h. 15.00

DOVERI

BERCIGLI – FONTANI

IV: MARINELLI

VAR: GUIDA

AVAR: MAZZOLENI

TORINO – H. VERONA Sabato 11/04 h. 15.00

BONACINA

YOSHIKAWA – PISTARELLI

IV: MANGANIELLO

VAR: MARINI

AVAR: MERAVIGLIA

MILAN – UDINESE Sabato 11/04 h. 18.00

MARCHETTI

IMPERIALE – FONTEMURATO

IV: MUCERA

VAR: MAGGIONI

AVAR: ABISSO

ATALANTA – JUVENTUS Sabato 11/04 h. 20.45

MARESCA

BERTI – DEI GIUDICI

IV: ZUFFERLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CAMPLONE

GENOA – SASSUOLO h. 12.30

RAPUANO

DI GIOIA – MORO

IV: DI MARCO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: GUIDA

PARMA – NAPOLI h. 15.00

DI BELLO

ROSSI L. – MASTRODONATO

IV: COLLU

VAR: ABISSO

AVAR: MARINI

BOLOGNA – LECCE h. 18.00

COLOMBO

PERROTTI – CECCON

IV: CREZZINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

COMO – INTER h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: AYROLDI

VAR: AURELIANO

AVAR: MAGGIONI

FIORENTINA – LAZIO Lunedì 13/04 h. 20.45

FABBRI

VECCHI – ZINGARELLI

IV: PERRI

VAR: PATERNA

AVAR: AURELIANO

serie a

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