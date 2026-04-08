C'è Massa per Como-Inter: torna al Sinigaglia dopo le polemiche. Di Bello per il Napoli con Abisso al Var
Il fischietto Marchetti per Milan-Udinese, Atalanta-Juventus a Maresca
Sarà il 44enne Davide Massa a dirigere Como-Inter, big-match della 32esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Imperia, che lo scorso marzo ha scatenato la polemica al Sinigaglia per il secondo giallo a Wesley nella sfida contro la Roma (2-1 il risultato finale per i padroni di casa), sarà assistito al Var da Aureliano e Maggioni. Il designatore Rocchi invece, ha scelto Di Bello per Parma-Napoli con al Var Abisso (quest'ultimo era davanti al monitor sia in occasione di Juve-Sassuolo che nell'ultimo derby di Milano con il contestato fallo di mano di Ricci).
Ad aprire la giornata sarà Roma-Pisa: ad arbitrare ci penserà Feliciani. Il collega Marchetti invece, sarà a San Siro per Milan-Udinese supportato da Maggioni e Abisso (AVar) in quel di Lissone. A fischiare la Juventus invece, impegnata a Bergamo contro l'Atalanta, ci penserà l'esperto Maresca con Di Paolo al Var.
LE DESIGNAZIONI COMPLETE DEL 32ESIMO TURNO DI SERIE A
ROMA – PISA Venerdì 10/04 h. 20.45
FELICIANI
BINDONI – TEGONI
IV: MARIANI
VAR: GIUA
AVAR: DI PAOLO
CAGLIARI – CREMONESE Sabato 11/04 h. 15.00
DOVERI
BERCIGLI – FONTANI
IV: MARINELLI
VAR: GUIDA
AVAR: MAZZOLENI
TORINO – H. VERONA Sabato 11/04 h. 15.00
BONACINA
YOSHIKAWA – PISTARELLI
IV: MANGANIELLO
VAR: MARINI
AVAR: MERAVIGLIA
MILAN – UDINESE Sabato 11/04 h. 18.00
MARCHETTI
IMPERIALE – FONTEMURATO
IV: MUCERA
VAR: MAGGIONI
AVAR: ABISSO
ATALANTA – JUVENTUS Sabato 11/04 h. 20.45
MARESCA
BERTI – DEI GIUDICI
IV: ZUFFERLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: CAMPLONE
GENOA – SASSUOLO h. 12.30
RAPUANO
DI GIOIA – MORO
IV: DI MARCO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GUIDA
PARMA – NAPOLI h. 15.00
DI BELLO
ROSSI L. – MASTRODONATO
IV: COLLU
VAR: ABISSO
AVAR: MARINI
BOLOGNA – LECCE h. 18.00
COLOMBO
PERROTTI – CECCON
IV: CREZZINI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
COMO – INTER h. 20.45
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: AYROLDI
VAR: AURELIANO
AVAR: MAGGIONI
FIORENTINA – LAZIO Lunedì 13/04 h. 20.45
FABBRI
VECCHI – ZINGARELLI
IV: PERRI
VAR: PATERNA
AVAR: AURELIANO