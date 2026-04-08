C'è Massa per Como-Inter: torna al Sinigaglia dopo le polemiche. Di Bello per il Napoli con Abisso al Var

Sarà il 44enne Davide Massa a dirigere Como-Inter, big-match della 32esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Imperia, che lo scorso marzo ha scatenato la polemica al Sinigaglia per il secondo giallo a Wesley nella sfida contro la Roma (2-1 il risultato finale per i padroni di casa), sarà assistito al Var da Aureliano e Maggioni. Il designatore Rocchi invece, ha scelto Di Bello per Parma-Napoli con al Var Abisso (quest'ultimo era davanti al monitor sia in occasione di Juve-Sassuolo che nell'ultimo derby di Milano con il contestato fallo di mano di Ricci).