Atalanta, Scamacca in gruppo: verso il recupero per la Juventus

08 Apr 2026 - 13:53

Gianluca Scamacca è ormai recuperato in vista della partita di sabato a Bergamo dell'Atalanta contro la Juventus. Il centravanti della Nazionale Italiana che, pur convocato, ha dovuto saltare i playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Irlanda del Nord e Bosnia, alla ripresa degli allenamenti dei nerazzurri a Zingonia ha lavorato in parte col resto della squadra. All'attaccante romano, classe 1999, il 21 marzo scorso era stata riscontrata la lesione muscolo-fasciale di primo grado all'adduttore destro, un piccolo strappo. Un infortunio probabilmente risalente all'ottavo di finale di ritorno di Champions League in casa del Bayern Monaco. In vista del prossimo impegno di campionato resta invece in dubbio Isak Hien, vittima di postumi distrattivi alla giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro nella semifinale playoff della Svezia contro l'Ucraina a Siviglia il 26 marzo.

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