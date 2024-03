Arbitri Serie A: La Penna dirige Inter-Napoli, Mariani per Verona-Milan e Giua per Juve-Genoa

© Getty Images

Federico La Penna è stato designato per arbitrare il big match della ventinovesima giornata di Serie A tra l'Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Francesco Calzona, con entrambe le formazioni reduci dall'impegno in Champions League. Il turno si apre venerdì con l'anticipo tra Empoli e Bologna che sarà diretto da Fabbri. Juventus-Genoa è stata affidata a Giua, mentre Mariani sarà il direttore di gara al Bentegodi per Verona-Milan.