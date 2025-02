Arbitri nel mirino, Rocchi ordina il raduno a Coverciano: Pairetto non si ferma, La Penna ripartirà dalla Serie B

Intanto Feliciani e Di Paolo (presente al VAR), protagonisti nello sfortunato Torino-Genoa di sabato (l'Aia ha ammesso che andava concesso il rigore nel finale sulla trattenuta ai danni di Sanabria, saranno fermati. Turno di 'riposo' anche per La Penna, quest'ultimo in azione lunedì scorso nel corso di Inter-Fiorentina, mentre Pairetto tornerà subito operativo dopo i contestati episodi di Empoli-Milan: il 40enne di Torino sarà quarto uomo in Lazio-Napoli (in programma sabato alle ore 18). La Penna in particolare dovrebbe rivedersi più avanti in Serie B. Intanto toccherà a Maurizio Mariani della sezione di Aprilia dirigere il delicato scontro tra Juventus e Inter all'Allianz Stadium.