Il calcio chiederà all'IFAB di estendere il VAR anche agli angoli e il secondo giallo

L'1 marzo, spiega il Corriere dello Sport, l'IFAB si riunirà in quello che solitamente è l'appuntamento in cui si decidono le cosiddette "grandi questioni" che riguardano il calcio. D'altronde il protocollo VAR è una di quelle cose non immutabile e che, anzi, varia costantemente nel tempo ed è oggetto di continui aggiustamenti. E allora perché non valutare, come chiedono i grandi campionati europei - Serie A compresa - di rivedere al monitor anche i secondi cartellini gialli e una valutazione sui corner? Sono entrambi situazioni decisive perché nel primo caso portano all'inferiorità numerica di una squadra e nel secondo caso possono far nascere rigori o gol decisivi.