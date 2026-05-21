Da Farioli a De Rossi, la rivoluzione degli allenatori anni '80: chi sale e chi cambia panchina

Premessa numero uno: nessun allenatore italiano nato negli anni ’80 ha ancora vinto un campionato o una Coppa Italia, il più giovane a trionfare finora è stato Andrea Pirlo (10/5/1979), con la sua Coppa Italia (più Supercoppa) alla guida della Juventus 2020-21. Cristian Chivu (26/10/1980) è stato il primo allenatore nato negli anni ’80 a vincere sia campionato che Coppa Italia, ma è un cittadino romeno pur essendo in Italia da un sacco di tempo. Premessa numero due: la generazione vincente resta quella degli anni ’60, perché tra i nati negli anni ’70 i trofei raccolti sono pochi e quasi tutti di Simone Inzaghi (5/4/1976): uno scudetto, tre Coppe Italia e 5 Supercoppe italiane. Poi c’è la Coppa Italia di Vincenzo Italiano (10/12/1977) e qui ci fermiamo.