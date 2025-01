A febbraio i due recuperi di Serie A: Fiorentina-Inter il 6, Bologna-Milan il 26

La Lega di Serie A ha definito le date in cui si giocheranno le partite Fiorentina-Inter e Bologna-Milan. La sfida del "Franchi", interrotta al 16' del primo tempo lo scorso 1 dicembre 2024 per il malore occorso a Edoardo Bove e valida per la 14.a giornata di serie A, verrà completata giovedì 6 febbraio alle ore 20.45. Il match del Dall'Ara, invece, originariamente previsto il 26 ottobre 2024 nell'ambito del programma della 9.a giornata, ma mai giocato per le conseguenze dell'emergenza maltempo, si disputerà mercoledì 26 febbraio alle ore 18.30.