I ritardi del Milan, i fumogeni della Roma e i cori della Fiorentina: oltre mezzo milione in multe già incassato dalla Lega

Se ci preoccupassimo solo del fine e ci limitassimo a pensare che quei soldi, in fondo, vengono poi utilizzati per beneficenza e per lo sviluppo dei settori giovanili, ci sarebbe quasi da augurarsi che il trend continui. Il fatto è però che il "dazio" in questione altro non è che il frutto delle multe che i club di Serie A hanno pagato alla Lega da inizio campionato: la bellezza di 517mila euro per comportamenti in violazione del regolamento, roba da ragazzacci, dai ritardi ai fumogeni, passando per cori sgraditi, lancio di oggetti, laser e così via. Tutta roba evitabile, magari non sempre così insopportabile, che in ogni caso ha alimentato le casse del calcio nostrano svuotando le tasche di club già non esattamente ricchi.



I dati sono stati portati alla luce da Calcio e Finanza, di cui riportiamo sotto la tabella. Nel frattempo, leggendola, vale la pena suddividere le colpe direttamente derivanti dai giocatori (i ritardi in campo, per intenderci) da quelle imputabili ai tifosi e per le quali rispondono le società per la famosa "responsabilità oggettiva". Diciamo subito che in cima alla lista dei cattivoni c'è la Roma: i Friedkin sono stati costretti a sborsare ben 80.500 euro per qualche coro e, soprattutto, per il lancio di petardi e fumogeni (75.500).