Calcio
Serie A
SERIE A

I ritardi del Milan, i fumogeni della Roma e i cori della Fiorentina: oltre mezzo milione in multe già incassato dalla Lega

I proventi vengono utilizzati per beneficenza e per lo sviluppo dei settori giovanili

di Alessandro Franchetti
13 Gen 2026 - 18:54
© Getty Images

© Getty Images

Se ci preoccupassimo solo del fine e ci limitassimo a pensare che quei soldi, in fondo, vengono poi utilizzati per beneficenza e per lo sviluppo dei settori giovanili, ci sarebbe quasi da augurarsi che il trend continui. Il fatto è però che il "dazio" in questione altro non è che il frutto delle multe che i club di Serie A hanno pagato alla Lega da inizio campionato: la bellezza di 517mila euro per comportamenti in violazione del regolamento, roba da ragazzacci, dai ritardi ai fumogeni, passando per cori sgraditi, lancio di oggetti, laser e così via. Tutta roba evitabile, magari non sempre così insopportabile, che in ogni caso ha alimentato le casse del calcio nostrano svuotando le tasche di club già non esattamente ricchi. 

I dati sono stati portati alla luce da Calcio e Finanza, di cui riportiamo sotto la tabella. Nel frattempo, leggendola, vale la pena suddividere le colpe direttamente derivanti dai giocatori (i ritardi in campo, per intenderci) da quelle imputabili ai tifosi e per le quali rispondono le società per la famosa "responsabilità oggettiva". Diciamo subito che in cima alla lista dei cattivoni c'è la Roma: i Friedkin sono stati costretti a sborsare ben 80.500 euro per qualche coro e, soprattutto, per il lancio di petardi e fumogeni (75.500).

In quinta posizione, ma primo per distacco alla voce scarsa puntualità, c'è il Milan di Massimiliano Allegri: i ritardi nei rientri in campo sono costati a Cardinale 40mila euro, uno sproposito se si considera che il secondo peggiore, il Como, ha dovuto tirar fuori 13mila euro. I cori discriminatori sono una specialità del popolo viola: la Fiorentina, messa bene anche per lancio di petardi e fumogeni (terzo posto con 37mila euro), comanda questa non edificante classifica con 20mila euro di sanzioni. E il fastidiosissimo laser? E' prerogativa dei tifosi del Pisa, che ha già pagato 10mila euro per questo, ed è stato imitato solo dai tifosi del Napoli (5mila euro) e da quelli del Verona (stessa spesa). Sempre la tifoseria campione d'Italia si è guadagnata il primato per lancio di oggetti con relativa multa da 15mila euro. 

I migliori della classe? Sassuolo (4mila euro di multe perfettamente suddivise tra ritardi in campo e lancio di oggetti) e Atalanta, anche qui per lancio di oggetti e sanzionati per 5mila euro. 

© X

© X

serie a
multe

