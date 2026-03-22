Serie D: Del Piero jr debutta con la Pro Sesto che vince davanti a papà Alex

Debutto in Serie D con vittoria per Tobias Del Piero, il figlio diciottenne di Alex Del Piero, da poco acquistato dalla Pro Sesto, che ha superato 2-1 il Sangiuliano sul campo di Carate Brianza. Per Tobias si è trattato dell'esordio dopo l'esperienza nel settore giovanile e poi il passaggio alla Sanremese dove però non ha mai giocato gare ufficiali. ll tutto è avvenuto sotto gli occhi del padre presente in tribuna. Del Piero jr, spiega Sestonotizie, è entrato a venti minuti dalla fine, quando già la Pro Sesto aveva fatto due gol, mentre quello dei padroni di casa è arrivato allo scadere.I