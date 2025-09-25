Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Serie C, Sorrento-Monopoli senza tifosi pugliesi

25 Set 2025 - 17:13

Sorrento-Monopoli, gara valida per l'ottava giornata del girone C della serie C, si giocherà domenica 5 ottobre allo stadio Viviani di Potenza - dove la squadra campana gioca le sue gare casalinghe - senza tifosi pugliesi. Il prefetto del capoluogo lucano, Michele Campanaro, ha infatti disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Bari. La decisione è stata presa "in ragione dei rapporti tra le tifoserie del Potenza e del Monopoli, connotati - come evidenziato dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive - da un'atavica rivalità, sfociata in turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica. Da ultimo, al termine della gara disputatasi a Potenza il 17 settembre 2023, durante la fase di deflusso, un gruppo di sostenitori lucani ha tentato di entrare in contatto con i tifosi del Monopoli; evento scongiurato dall'intervento del dispositivo di ordine pubblico. In seguito a tali episodi i successivi incontri tra Potenza e Monopoli sono stati disputati senza spettatori ospiti", è ricordato nel comunicato diffuso dalla Prefettura potentina. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

04:00
"Il Como è stato molto superiore"

"Il Como è stato molto superiore"

02:20
DICH SPALLETTI DA AREZZO DICH

Spalletti: “Progetti per il futuro? Ho ancora in testa l’Italia, per ora no"

01:39
I 70 anni di Rumenigge

I 70 anni di Rumenigge

01:35
Estro fantasia per Tudor

Estro+fantasia per Tudor

02:02
Vedi Cagliari e fai gol

Vedi Cagliari e fai gol

01:43
Napoli, serata di gala

Napoli, serata di gala

02:17
Oggi Genoa-Empoli

Oggi Genoa-Empoli

01:34
Om gol doo 466 minuti

Om gol doo 466 minuti

00:18
Coppa Italia: il calendario di giovedì 25 settembre

Coppa Italia: il calendario di giovedì 25 settembre

01:15
DICH ITALIANO PRE ASTON VILLA DICH

Bologna, Italiano: "Fare più punti possibile"

00:25
Torino-Pisa: giovedì 25 settembre alle 21.00

Torino-Pisa: giovedì 25 settembre alle 21.00

00:30
MCH MURALE PER MOURINHO MCH

Il murale per Mou con l'aquila del Benfica

02:00
MCH NAPOLI PRESENTAZIONE FILM SCUDETTO MCH

De Laurentiis, Conte e i giocatori del Napoli alla presentazione del film scudetto

01:26
MCH PALMEIRAS-RIVER 3-1 LIBERTADORES MCH

Palmeiras-River Plate 3-1

03:43
Grosso: "Rifarei le scelte che ho compiuto"

Grosso: "Rifarei le scelte che ho compiuto"

04:00
"Il Como è stato molto superiore"

"Il Como è stato molto superiore"

I più visti di Calcio

30° - Michael Olise (Bayern, Francia)

Pallone d'Oro 2025: la classifica finale

Ousmane Dembélé vince il Pallone d'Oro 2025: Yamal e Vitinha sul podio, solo 20° Lautaro Martinez

La sfilata delle star del mondo del calcio: da Ronaldinho a Yamal

Da Matthews a Dembélé, 70 anni di Palloni d'Oro: li ricordi tutti?

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Liverpool, esordio da incubo per Giovanni Leoni: rottura del legamento crociato sinistro

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:25
Fiorentina, Toni: "Non si può tenere in panchina un colpo da 27 milioni"
18:03
Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Genoa-Empoli
18:00
Udinese, Zaniolo si candida a un posto da titolare a Sassuolo
17:13
Serie C, Sorrento-Monopoli senza tifosi pugliesi
16:00
Genoa-Empoli, i convocati di Vieira: out Onana e Cornet