Serie C, Sorrento-Monopoli senza tifosi pugliesi

Sorrento-Monopoli, gara valida per l'ottava giornata del girone C della serie C, si giocherà domenica 5 ottobre allo stadio Viviani di Potenza - dove la squadra campana gioca le sue gare casalinghe - senza tifosi pugliesi. Il prefetto del capoluogo lucano, Michele Campanaro, ha infatti disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Bari. La decisione è stata presa "in ragione dei rapporti tra le tifoserie del Potenza e del Monopoli, connotati - come evidenziato dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive - da un'atavica rivalità, sfociata in turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica. Da ultimo, al termine della gara disputatasi a Potenza il 17 settembre 2023, durante la fase di deflusso, un gruppo di sostenitori lucani ha tentato di entrare in contatto con i tifosi del Monopoli; evento scongiurato dall'intervento del dispositivo di ordine pubblico. In seguito a tali episodi i successivi incontri tra Potenza e Monopoli sono stati disputati senza spettatori ospiti", è ricordato nel comunicato diffuso dalla Prefettura potentina.